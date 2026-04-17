Mariel Aereboe vuelve al ataque contra Pedro Lladser por polémica familiar: "El que nada hace, nada teme"
La disputa entre Mariel Aereboe y Pedro Lladser parece no tener final, ya que ahora fue la modelo quien volvió a cargar contra su expareja.
Y es que hace unos días, Mariel acusó que Pedro no se estaba haciendo cargo de las hijas que tienen en común, pero sí tendría dinero para la familia que tiene actualmente.
A raíz de esto, Lladser salió en su propia defensa alegando que estaba hace siete años separado y tres de forma legal de Mariel, agregando que todo lo que dice Aereboe es mentira. "Tu hija Josefina no quiso vivir más con ella desde que retornamos de USA hace 4 años (tampoco contaré por qué una de tus hijas no quiere estar más contigo). Esta hija vive conmigo y mi otra hija Julieta vive con su madre", afirmó el modelo.
Asimismo, afirmó que a él le molesta hablar sobre esto porque involucra a sus hijas. Sin embargo, no quiere que se pase a llevar su honor. "Soy yo quien costea los colegios, el que mensualmente paga sus universidades, el que mensualmente paga su sistema de salud. Soy yo quien les da mesada (poco o mucho, es lo que puedo) y agregar, además, una importante suma de dinero (que no daré a conocer) que mensualmente envío a Mariel por compensación económica, la cual jamás se ha dejado de pagar durante años", aseguró en ese momento.
Mariel Aereboe arremete otra vez contra su ex
No pasaron muchos días para que Aereboe diera una entrevista a Página7 respondiendo a su expareja: "Yo uso mis redes como un espacio personal, donde comparto lo que pienso y lo que me hace sentido, sin aludir ni exponer a nadie... Soy muy clara en algo: jamás haría nada que dañe a mis hijas. Eso está por encima de todo. Estoy tranquila con quién soy y con cómo he llevado mi vida".
En esa línea, agregó que "no necesito validarme públicamente ni salir a desmentir cada cosa que se diga. La gente que me conoce sabe perfectamente cómo soy".
"Yo no hablo desde la exposición, hablo desde la tranquilidad de quien sabe cómo ha actuado y solo rendiré explicaciones a la ley y a Dios. Cada persona sabrá por qué siente la necesidad de defender su honra. Cito una frase: 'El que nada hace, nada teme'", cerró.
