Encantadora y elegante: Camila Andrade conquista la ciudad de París con un vestido de lunares

06 jun. 2026 - 21:00 hrs.

Tras su mediática ruptura con Francisco Kaminski, Camila Andrade disfruta de una nueva oportunidad en el amor con un galán con el que emprendió una romántica escapada a París, Francia.

En medio de sus idílicos paseos por la famosa "ciudad del amor", la exreina de belleza grabó y compartió en su Instagram un video en el que presume un look que no pasó desapercibido.

Camila Andrade y su look de lunares en París

En su publicación, Camila usó un audio viral para anunciar su llegada a la capital francesa, mientras modelaba un elegante vestido de corte trompeta blanco, adornado con delicados lunares negros.

Instagram @cmiandrade

La pieza, que escogió para ir a comer y visitar la Pirámide del Louvre, resaltó su figura con su diseño ajustado y su escote halter sujeto al cuello, complementado con una sugerente abertura frontal.

El mencionado atuendo se integra a los recuerdos que la pareja documenta durante sus vacaciones, una travesía que ya incluye las postales que la modelo se tomó junto a su pololo en la Torre Eiffel.

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