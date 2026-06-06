Encantadora y elegante: Camila Andrade conquista la ciudad de París con un vestido de lunares
Tras su mediática ruptura con Francisco Kaminski, Camila Andrade disfruta de una nueva oportunidad en el amor con un galán con el que emprendió una romántica escapada a París, Francia.
En medio de sus idílicos paseos por la famosa "ciudad del amor", la exreina de belleza grabó y compartió en su Instagram un video en el que presume un look que no pasó desapercibido.
Camila Andrade y su look de lunares en París
En su publicación, Camila usó un audio viral para anunciar su llegada a la capital francesa, mientras modelaba un elegante vestido de corte trompeta blanco, adornado con delicados lunares negros.
La pieza, que escogió para ir a comer y visitar la Pirámide del Louvre, resaltó su figura con su diseño ajustado y su escote halter sujeto al cuello, complementado con una sugerente abertura frontal.
El mencionado atuendo se integra a los recuerdos que la pareja documenta durante sus vacaciones, una travesía que ya incluye las postales que la modelo se tomó junto a su pololo en la Torre Eiffel.
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