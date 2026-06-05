Desde "la capital del amor": Las románticas postales de Camila Andrade con su nuevo galán

05 jun. 2026 - 12:30 hrs.

A finales de mayo, Camila Andrade reveló en sus historias de Instagram que se encuentra en pareja desde hace unos meses. Poco después apareció en unas postales familiares junto a su hermano, a quien confundieron con su pololo.

Ahora finalmente publica imágenes junto a su nuevo galán, con quien disfruta de un romántico viaje a París, la "capital del amor".

Las fotos de Camila Andrade con su nuevo pololo

Camila Andrade compartió un carrusel de fotos en las que luce feliz y enamorada en los lugares más emblemáticos de la capital francesa.

Tiernos besos y abrazos en la Torre Eiffel y un cóctel en una terraza con vista al Museo Louvre, fueron algunos de los momentos que registró la ex reina de belleza en su publicación.

Instagram @cmiandeade

Sin embargo, no develó el nombre del hombre que conquistó su corazón tras su turbulento romance con Francisco Kaminski, que terminó en agosto de 2025, aunque varios medios aseguran que se trata de Jorge Yunge.

Los seguidores de la modelo "aprobaron" a su nuevo pololo y le enviaron los mejores deseos. "Este era el camino correcto"; "Esta vez sí le acertó, pero mil por ciento. Muchas felicidades"; "Este sí es para ti. Se te ve feliz, que es lo más importante", expresaron.

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