"La única vez que hemos peleado": Álvaro Ballero revela los celos de su polola por Pamela Díaz

18 abr. 2026 - 17:00 hrs.

Álvaro Ballero sostuvo una amena conversación con Pamela Díaz en su programa "Sin editar", donde le confesó que ella fue causante de los celos de su actual pareja, María José Reyes.

La "Fiera" le preguntó al ex chico reality si acaso su polola no se molesta cuando elogia a su exesposa, Ludmila Ksenofontova. Tras dar una respuesta negativa, reveló lo que sí hizo enojar a María José.

Los celos de la polola de Álvaro Ballero por Pamela Díaz

Durante el programa, Álvaro Ballero comentó que la única vez que su actual pareja tuvo celos fue por unas fotografías del ex chico reality con Pamela.

"Se puso celosa porque subí las fotos contigo", dijo el empresario entre risas. "Ay, esa foto que era del año del níspero", replicó la presentadora, incrédula.

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"La única vez que hemos peleado fue por eso", agregó Ballero. "Fue en el 2008, me gustabas ahí y por eso se enojó, porque le conté", explicó.

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