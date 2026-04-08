Las fotos del cambio físico que logró Álvaro Ballero en solo diez días: "Objetivo alcanzado"

08 abr. 2026 - 14:10 hrs.

Hace poco Álvaro Ballero confesó a sus seguidores que de niño era inseguro sobre su aspecto físico, pero que con el paso del tiempo aprendió a aceptarse a sí mismo.

Una de las claves fue el entrenamiento, que actualmente forma parte de su vida. De hecho, el exchico reality acaba de publicar imágenes del cambio que logró en su cuerpo en pocos días, entre otras cosas, gracias al ejercicio.

El cambio físico de Álvaro Ballero

"Objetivo alcanzado", dijo Álvaro Ballero en una historia de Instagram, antes de publicar una imagen que evidencia el resultado al subir a la balanza el 27 de marzo y luego el 7 de abril. En apenas 10 días, pasó de pesar 84.6 kilos a 78.4.

Instagran @balleroa

El empresario expuso el antes y después de su figura con un par de fotos tomadas en esas mismas fechas. La diferencia es notoria, pues consiguió mayor definición de sus músculos y un abdomen más plano.

"6 kilos menos en diez días. ¿Que cómo lo hice? No soy especialista en el tema ni nada, pero esto es lo que me resultó", escribió antes de compartir con sus seguidores algunos tips de su proceso.

En resumen, bajó su ingesta a 1.500 calorías diarias, con al menos 1.7 a 2 gramos de proteína por cada kilo de su peso corporal.

Hizo cardio en ayunas tres veces a la semana, pero consumiendo previamente bebidas energéticas sin azúcar. A esto le sumó hora y media de entrenamiento con fuerza cuatro veces a la semana.

Instagran @balleroa

"Como además de harta proteína, verduras, harto ají que me gusta, tomate, lechuga, rúcula, etc. Casi no consumo carbohidratos y no tomo alcohol", dijo.

Además, contó 8 mil pasos diarios con su smartwatch y consumió suplementos multivitamínicos. Por último admitió que una vez a la semana se salió de la dieta y que, como ama el chocolate, se dio el gusto con unos de 70% cacao.

Instagram @balleroa

Este artículo no pretende dar soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Álvaro Ballero