La dulce postal de Inna Moll con la hija de Emilia Dides en sus brazos: Están juntas en México

23 may. 2026 - 11:00 hrs.

Hace un par de días, Emilia Dides compartió unas pocas y enigmáticas historias de Instagram para anunciar un viaje con su hija Mía, sin especificar su destino.

La Miss Universo Chile 2024 finalmente reveló que se encuentra en México, donde se reunió con su amiga y sucesora de la corona nacional, Inna Moll.

La postal de Inna Moll con la hija de Emilia Dides y Sammis Reyes

Las dos exreinas de belleza compartieron imágenes de su paseo en Ciudad de México con el maquillador de misses Diego Torres y, por supuesto, con la pequeña Mía en su cochecito.

Instagram @emiliadides

Entre las postales destaca una donde Inna Moll toma en brazos a la hija de Emilia Dides y Sammis Reyes, mientras la observa sonriente con una dulce mirada.

"Tía Inna", escribió la cantante al publicar la fotografía, que Inna reposteó en su propia cuenta de Instagram.

Instagram @emiliadides

Previamente, Dides había publicado unos mensajes desde el avión para hacer saber de su partida al lugar "que marcó un antes y un después", seguramente en referencia a la capital mexicana, donde participó en el Miss Universo 2024 y alcanzó el top 12.

Instagram @emiliadides

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