"El maquillaje no nos define": Inna Moll comparte profunda reflexión sobre la belleza y el uso de cosméticos

14 mar. 2026 - 18:00 hrs.

El maquillaje no es más que una herramienta y así lo recordó Inna Moll, quien compartió una profunda reflexión sobre lo que es la belleza, en un llamado a que las mujeres se miren a sí mismas con empatía.

Esto lo hizo en un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde mostró el paso a paso del maquillaje base que se hacía durante su participación en el Miss Universo 2025.

Reflexión de Inna Moll sobre el maquillaje

"Quiero decirles que el maquillaje no nos define", expresó la actual Miss Universo Chile. "Es parte de una herramienta que podemos ocupar, que podemos disfrutar, que podemos jugar, pero eso no significa que no podamos después salir sin maquillaje", agregó.

Instagram @innamoll

En su reflexión, Inna habló sobre una experiencia que tuvo en sus vacaciones al sur del país, cuando escuchó a un par de mujeres decir: "oye, pero en la vida real no es nada linda, nada que ver".

"Estaba justo salida del lago. No tenía maquillaje, tenía un moño encima y la verdad yo me siento muy cómoda así", relató. También señaló que, aunque en redes sociales muestra su versión más producida, está bien salir al natural sin sentir culpa.

Además, Inna reveló que antes le aterraba salir sin maquillarse por tener acné, pero hoy entiende que el uso de cosméticos "no debe volverse una adicción ni un hábito por complacer a los demás".

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