"Toda una vida": El romántico mensaje de Marcela Vacarezza a Rafa Araneda por sus 26 años de matrimonio
Para Marcela Vacarezza y Rafael Araneda este 27 de mayo no es un día cualquiera, y es que la emblemática pareja celebra 26 años de matrimonio.
Precisamente, fue en el 2000 cuando el animador y la psicóloga decidieron dar el sí en el altar y formar una familia.
En la actualidad son uno de los matrimonios más consolidados del espectáculo nacional y muestra de aquello son sus cuatro hijos: Florencia, Martina, Vicente y Benji.
Las tiernas palabras de Marcela Vacarezza para Rafa Araneda
Como una forma de demostrar su amor, Vacarezza compartió una serie de románticas fotos con Rafa, junto con retratos familiares.
"¡26 años de matrimonio! Me emociona mirar hacia atrás y ver todo lo que hemos construido juntos. Tantos recuerdos, tantos momentos, toda una historia… una vida", partió diciendo en la descripción.
"Gracias por cada risa, por cada abrazo, por estar a mi lado en cada etapa y por todo lo que está por venir. Quizás nuevos rumbos, cambios, pero seguiremos construyendo historia, junto a nuestros maravillosos hijos que ya están tan grandes, emprendiendo sus propios rumbos. ¡Así de rápido pasa todo!", complementó.
Para cerrar, Marcela Vacarezza mencionó que "hoy celebro nuestro amor, nuestra familia y nuestra historia. Por estos 26 años… y por muchísimos años más juntos".
