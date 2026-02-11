Logo Mega

Florencia Araneda logra su primera portada de revista y la comparan con su madre: "Impresionante el parecido"

  • Por Matías Rivera
Florencia Araneda dio a conocer, a través de redes sociales, que logró su primera portada en una revista, en Atrévete, recibiendo múltiples felicitaciones por parte de sus seguidores. 

Asimismo, sus padres Rafael Araneda y Marcela Vacarezza también la felicitaron en los comentarios de su post, lo que desató una serie de mensajes, ya que muchos notaron que en las fotos de la revista tenía un gran parecido con su madre.

"Una conversación honesta sobre lo que he recorrido, los aprendizajes y las decisiones que me han ido moldeando para llegar a ser la mujer que soy hoy. Hablo de mis sueños, de mi familia y de ese momento de calma y paz que se siente cuando todo empieza a alinearse", expresó la joven en la descripción del video. 

Comparan a Florencia Araneda con Marcela Vacarezza

Fue en la caja de comentarios donde Vacarezza escribió: "Mi niña hermosa", instancia que aprovecharon los seguidores para recalcar lo mucho que se parecen madre e hija. 

"Marcela chica"; "Es idéntica a ti, hermosa"; "Muy parecida a ti"; "Es impresionante el parecido que tienen"; "Hermosa como la mamá"; y "preciosa, se parece mucho a ti, Marcelita", fueron algunos de los comentarios que recibió. 

