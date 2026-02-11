Mejor amigo de Emilia Dides explota por memes sobre ella y Sammis Reyes: "Vamos a denunciar"

11 feb. 2026 - 14:30 hrs.

Hace poco Emilia Dides tomó con humor uno de los memes que surgieron por la fotografía de Sammis Reyes sin polera al anunciar el nacimiento de su hija, Mia Ignacia. Sin embargo, hay quienes encuentran ofensivas otras imágenes difundidas en redes alusivas al tema.

Tal es el caso del bailarín Juan Francisco Matamala, uno de los mejores amigos de la ex reina de belleza, quien deploró la publicación de una cuenta de Instagram dedicada a este tipo de burlas.

Indignación de amigo por memes sobre Emilia Dides y Sammis Reyes

Juanfra Matamala manifestó su indignación al observar un meme donde editan la postal original para exagerar la musculatura de Reyes, y en cambio, hacer ver desnutrida a Dides. "¡Oye, baja esto, te pasaste!", escribió el coreógrafo en la caja de comentarios.

Instagram

Más tarde, hizo una advertencia: "Esto es violencia y vamos a denunciar". Pero no es la única imagen sobre Sammis publicada en esta cuenta, en cuyo feed se observa una serie de memes donde cada vez aumentan más el tamaño del exjugador de la NFL.

Diversos internautas se sumaron a la protesta, afirman que el asunto se salió de control y piden etiquetar a Juanfra en todos los posts donde se burlan de la pareja.

"Qué falta de respeto, ya se pasan"; "Ya dejó de ser gracioso"; "Tanto odio, gente chaquetas. Tiene tremenda facha, la tremenda mina y una bebé hermosa. La vida le sonríe. No como a todos esos que solo tiran su veneno", escribieron.

