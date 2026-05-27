"Asumo las consecuencias": Karol Lucero responde tras supuestos dichos de la madre de Fran Virgilio

27 may. 2026 - 18:20 hrs.

Karol Lucero salió al paso de los dichos de su exsuegra, Cecilia Virgilio, quien aparentemente se habría referido a él en una reciente publicación.

El asunto surgió a raíz de una polémica paralela: Marilú Balbontín, madre de la fallecida Javiera Suárez, escribió en redes sociales: "Dios tarda pero llega", mensaje que apuntaría a la nueva relación entre el viudo de su hija, el doctor Cristian Arriagada, y Kika Silva, quien era amiga de Javiera.

La tensión entre Balbontín y Arriagada no es nueva, ya que ambos han tenido conflictos previos por el presunto alejamiento del hijo de la pareja de su familia materna.

En este post es que la madre de Fran Virgilio dejó un comentario incendiario: "Las mamás no nos equivocamos cuando olemos. Lo mismo viví con mi yerno. Arrogante, narciso, mala clase. ¡Mi hija salió de ahí! Ya está empoderada".

Karol Lucero responde

Los seguidores de Karol Lucero hicieron eco de estas declaraciones y quisieron conocer la opinión del ex "Yingo". De hecho, ya había sido contactado por un programa de espectáculos para tener su versión.

Con una captura de pantalla, Lucero expuso el mensaje de la periodista de este espacio televisivo: "Disculpa que te moleste, pero hoy estaré en 'Plan Perfecto' y quería saber tu opinión con respecto a tu ex suegra, que a raíz del tema de Kika y el Dr. Arriagada te sacó a la palestra. Que te trató de arrogante, narciso y mala clase".

La respuesta del comunicador llegó en su cuenta de redes sociales al señalar que la madre de Fran Virgilio "no me nombró en su comentario; creo que solo se especula de manera errada y cizañera. Tiene 3 hijas y varios ex yernos, por ende, sería demasiado 'arrogante y narcisista' de mi parte darme por aludido".

"De todas formas, si cambió su opinión pública que hizo de mi hace unos meses, está en todo su derecho; yo tomé una mala decisión y asumo las consecuencias. Lo respeto", cerró.

Instagram de @karol_lucerov

Todo sobre Karol Lucero