Adriana Vacarezza comparte foto de la boda de su hermana Marcela con Rafa Araneda: Así lucían hace 26 años

25 mar. 2026 - 08:30 hrs.

El 27 de mayo del año 2000, Marcela Vacarezza y Rafael Araneda se unieron en sagrado matrimonio y, desde entonces, ambos se convirtieron en una de las parejas más icónicas y estables del mundo del espectáculo nacional.

Casi 26 años después de su enlace, la actriz Adriana Vacarezza publicó en su Instagram una inédita foto de la icónica boda de su hermana Marcela, un recuerdo entrañable que sorprendió a muchos.

Foto inédita de la boda de Marcela Vacarezza y Rafael Araneda

En la imagen, Marcela posa en el centro con un vestido blanco sencillo y una discreta tiara con pedrería. A su lado están su esposo Rafael, Adriana y otras personas cercanas a la novia que sonríen alegres a la cámara.

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"Matrimonio de Marcela con Rafael 27 Mayo, 2000", escribió en la descripción. Es importante resaltar que la publicación de la actriz llega pocos días después del fallecimiento de su hermano, el destacado doctor Ricardo Vacarezza.

En este sentido, la foto que compartió es una forma de rememorar viejos tiempos y apreciar con cariño cada momento que ha vivido con su familia.

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