'Siento que me esperaste para despedirme': el emotivo mensaje de Marcela Vacarezza por la muerte de su hermano

21 mar. 2026 - 13:00 hrs.

La tarde del pasado viernes, Marcela Vacarezza dio a conocer la muerte de su hermano, Ricardo Vacarezza Etcheverry, a través de una publicación en redes sociales, donde expresó el impacto que generó su partida.

“Querido Ricardito. No sé por qué siempre te dije así aunque eras mi hermano mayor... Aunque la distancia nos separaba y no nos veíamos tanto como hubiéramos querido, siempre estuviste presente de una forma profunda y silenciosa”.

Un vínculo marcado por la cercanía

En su mensaje, la comunicadora describió la relación que mantenían, marcada por la cercanía a pesar del paso del tiempo y la distancia. También relató que alcanzó a viajar para despedirse.

“Siento que me esperaste para que pudiera llegar y despedirme de ti”.

Luego, evocó distintos momentos compartidos, destacando aspectos personales que quedaron en su memoria.

“Hoy me quedo con todas las ocasiones compartidas, con tu humor tan especial y tu manera tan peculiar de ver y enfrentar la vida. También con tus llamadas, siempre preocupado por mí, por Rafael y mis niños”.

Trayectoria médica

Ricardo Vacarezza fue un destacado doctor, por lo que desde el Colegio Médico de Chile también se refirieron a su fallecimiento, detallando su formación y trayectoria profesional.

“Lamentamos el fallecimiento del Dr. Ricardo Vacarezza Etcheverry, médico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en Hematología y Medicina Interna, quien se desempeñó durante 19 años en el Hospital de La Serena. Recordado por su compromiso, vocación de servicio y entrega con sus pacientes”.

El profesional ejerció durante casi dos décadas en el sistema de salud, donde desarrolló su labor en contacto directo con pacientes.

Familia y legado

En su despedida, Marcela también se refirió a la familia que deja su hermano, compuesta por hijos y nietos, junto con recordar su rol dentro del entorno familiar.

“Aunque tu partida fue rápida e inesperada, tu huella permanecerá por siempre”.

El mensaje concluyó con palabras que reflejan la forma en que proyecta su recuerdo en el tiempo.

“Descansa en paz, querido hermano. Siempre estarás conmigo”.

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