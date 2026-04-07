"Viviendo experiencias únicas": Karla Melo comparte reflexión durante vacaciones en la Riviera Maya

07 abr. 2026 - 11:30 hrs.

La cantante y actriz Karla Melo se encuentra pasando días de ensueño en la Riviera Maya, poco tiempo después de que se informara en medios de espectáculo del supuesto quiebre con Dunga, vocalista de La Combo Tortuga, por una presunta infidelidad.

Lejos de los escándalos, Melo posó en bikini aprovechando el buen clima de la primavera mexicana y celebró el relajo en una publicación de Instagram.

"Días maravillosos en UNICO 20°87° (hotel donde se hospeda), viviendo experiencias únicas y transformadoras en #aurawellness #myunicoexperience. Así se vive!!! Comiendo rico, encontrándote contigo misma y gozando la vida que pasa tan rápido! Bendecida", señaló en el post.

Instagram de @karla_melo_

Sus seguidores alabaron este mensaje, agregando que "tu energía es un recordatorio de que la vida no se trata de sobrevivir, sino de florecer con audacia" y "te mereces tantas cosas bonitas", entre otros comentarios positivos.

En sus historias, Melo reafirmó el momento que vive con un "disfruta la vida, ama a tu gente y enfócate en lo que realmente importa".

Instagram de @karla_melo_

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