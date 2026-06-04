La reflexión de Karla Melo tras dejar atrás el cáncer y su romance con Dunga: "Estoy mucho más madura"

04 jun. 2026 - 14:30 hrs.

Karla Melo no quiere "sonar cliché" cuando dice que la palabra "gratitud" forma parte inequívoca de su día a día. La cantante está feliz con su evolución siete meses después de superar el cáncer de mama triple negativo que le diagnosticaron en enero de 2025.

También se siente tranquila respecto a su reciente quiebre con el cantante Dunga, cuya relación había retomado poco después de enterarse de su enfermedad.

El agradecimiento de Karla Melo tras superar el cáncer

"Me siento sana, feliz y vital. La palabra que más he ocupado últimamente y que aprendí a que fuera parte de todos mis días es la palabra gratitud. Agradezco mucho todos los días por todo", dijo Karla Melo en entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

"Estoy tan agradecida de estar viva, de estar sana, de todo lo que tengo y haber pasado por esta tormenta tan heavy de una manera amable", agregó.

Instagram @karla_melo_

La intérprete afirma sentirse muy enérgica y no solo lo demuestra con sus shows, sus constantes viajes y el estreno de su tema "Un gran actor", cuyo video portagoniza junto a Gabriel Urzúa. También lo hace al seguir liderando su iniciativa "No eres tu diagnóstico", con la que busca transformar a otras mujeres que atraviesan un cáncer.

"Las chiquillas que asisten después arman grupos de WhatsApp, se entregan datos, se forman grupos de amigas y a mí esto me ayudó a sanar: estar con mujeres que estaban en la misma", declaró.

¿Qué dijo de su quiebre con Dunga?

"Es parte de la vida de todos terminar una relación. Ahora estoy simplemente enfocándome mucho más en mí, porque estoy segura de que he sido una muy buena pareja", expresó la intérprete sobre su separación del cantante Manuel "Dunga" Caro.

"Ahora que decidí estar soltera, ese espacio es para mí, y estoy preocupándome de mi cuerpo (...) Estoy más preocupada del amor hacia mí", insistió.

"Nosotros tuvimos altos y bajos, nos separamos mucho tiempo, y cuando volvimos fue súper lindo. Yo siempre voy a estar agradecida de que él me haya acompañado en este proceso", agregó.

Y si algo quiso dejar claro, fue que asumió el quiebre con total serenidad. "Es una decisión bien tomada, consciente; no es un dramón como cuando uno es más chica. Yo estoy mucho más madura. Si quieres saber si sufrí y lloré toda la noche, no; porque estoy en otra parada", aseveró.

"Las decisiones las tomo muy consciente y siempre esperando lo mejor para todos. Espero lo mejor para los dos siempre", concluyó.

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