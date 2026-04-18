"Hay que atreverse": Karla Melo revela el nuevo "estilazo" de su cabello

18 abr. 2026 - 12:00 hrs.

Karla Melo causó impacto en sus historias de Instagram al mostrar su nuevo look capilar, uno que le da forma y volumen al corte estilo pixie que luce seis meses después de terminar su proceso de quimioterapia.

Hace unas días, la artista comentó que necesitaba ayuda y consejos para estilizar su pelo. Ahora, reconoce que requirió del apoyo de un experto para "lograr su estilazo".

El nuevo look de Karla Melo

En el registro, Karla Melo luce su cabello corto en pequeñas ondas llenas de volumen, con algunos mechones que caen sutilmente sobre su rostro para enmarcarlo. Este trabajo estuvo a cargo del estilista Javier Sáez.

Instagram @karla_melo_

"Ya no me van a decir que me parezcco a la poto loco", dijo con humor la cantante. "¿Qué opinan? Oye, qué importante asesorarse bien con estos pelazos, además, estamos experimentando", agregó.

Finalmente, expresó lo feliz que está con el resultado: "Yo encuentro que está soñado. Hay que atreverse. Imagínense, con un luquete increíble, aros, labios, maquillaje. No, me encantó cómo quedó".

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