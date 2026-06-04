Gianella Marengo llega con Huellas por Chile: dedicado a la adopción y tenencia responsable por Mega 2

04 jun. 2026 - 16:00 hrs.

Huellas por Chile es el nuevo programa que llegará a las pantallas de Mega 2 el próximo domingo 14 de junio a las 18:00 horas, con una propuesta centrada en la tenencia responsable, el bienestar animal y las historias que nacen del vínculo entre las personas y sus mascotas.

El espacio será conducido por Gianella Marengo, quien regresa oficialmente a la televisión con un proyecto que combina información, emociones y experiencias reales. En esta aventura la acompaña Morita, su querida perrita adoptada, que también tendrá un rol especial durante los recorridos y encuentros que mostrará el programa.

A lo largo de sus capítulos, Huellas por Chile recorrerá distintos rincones del país para conocer historias de perros, gatos y otros animales que se han transformado en compañeros fundamentales para sus tutores, destacando además la importancia del cuidado responsable y el respeto hacia las mascotas.

“Lo que más me emocionó fue descubrir todo lo que hay detrás de cada historia. Muchas veces vemos a un perro o un gato y no imaginamos el impacto que tiene en la vida de una persona o una familia. Durante las grabaciones conocimos historias muy distintas, algunas alegres otras más difíciles, pero todas tenían algo en común, el amor incondicional que existe entre ellos”, comentó Gianella Marengo al Área Digital de Mega.

Huellas por Chile con Gianella Marengo

La conductora agrega que “creo que eso fue lo más lindo, darme cuenta que las mascotas tienen una capacidad increíble para acompañarnos, enseñarnos y cambiar nuestras vidas”, una reflexión que resume el espíritu que busca transmitir el programa en cada episodio.

Respecto a lo que encontrará la audiencia, Marengo adelanta: “Se van a encontrar con historias muy humanas contadas a través de nuestras mascotas. Es un programa lleno de emociones, encuentros, aprendizajes. Hicimos este programa pensando en cómo hacer más fácil la vida del tutor y más que hablar de mascotas, hablamos de vínculos, de compañía, de amor y de todas esas huellas que ellos dejan en nosotros”.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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