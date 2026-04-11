Karla Melo enseña cómo luce su cabello a seis meses de su última quimio: "Necesito ayuda"

11 abr. 2026 - 12:00 hrs.

Seis meses después de someterse a su última sesión de quimioterapia como parte de su tratamiento contra el cáncer de mama triple negativo, Karla Melo goza de buena salud y reveló con emoción lo mucho que ha crecido su cabello desde entonces.

La artista cortó toda su melena luego de que se comenzó a caer como efecto secundario de sus terapias. Ahora, reconoce que el cambio es notable, pero que también trae nuevos retos.

Melena actual de Karla Melo

"Tengo el pelo muy largo. Ya necesito que alguien me ayude, que me enseñe a peinarme", expresó Melo en una de sus historias de Instagram, mientras mostraba su cabellera en un estilo pixie.

Instagram @karla_melo_

Aseguró que intentó usar diferentes productos para estilizarla, como el gel o la laca, pero aún no obtiene buenos resultados.

"Este pelazo tiene seis meses desde la última quimioterapia y me ha crecido mucho, pero no lo suficiente para peinarme como me gustaría", admitió en su registro, donde agregó que lucía como una "chascona".

"Necesito ayuda, por favor. Un experto o una experta en este tipo de cortes de pelo pixie para que me digan qué producto usar", dijo al final para pedir orientación sobre el manejo de su peinado actual.

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