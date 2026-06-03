DJ Méndez pide perdón a Leo Méndez Jr por su época de distanciamiento: "Mi salud mental estaba por el suelo"

03 jun. 2026 - 11:40 hrs.

DJ Méndez y su hijo Leo Méndez Jr ofrecieron un adelanto del segundo episodio de su recién estrenado pódcast La Weona Tonta, donde recordaron sus momentos de distanciamiento.

El productor musical le preguntó a su hijo por qué estuvieron un año entero sin hablarse, lo que llevó al joven a recordar una época en la que su salud física y mental estuvo frágil, pero la de su padre también.

La razón del distanciamiento entre Leo Méndez y su hijo

"Ambos estábamos en lugares súper malos. Yo esperaba mucho más de ti. Cuando yo me enfermé, yo no te sentía muy presente. Caí en la emergencia por desmayo y ahí me dijeron que mi peso no estaba bien, que no comía", relató Leo Jr en un fragmento del programa publicado en Instagram.

"Luego viene la parte emocional que a mí me afectó bastante, que yo me encontraba bastante solo. Y yo requería, sí requería el apoyo de ustedes, el tuyo, papá, pero tú estabas mal también y yo tampoco sabía tu situación. Tú estabas ahí con pastillas... Y de hecho ni siquiera te despediste cuando te fuiste y eso a mí me dolió", le dijo a su padre.

Instagram @_mendezofficial @leomendezofcl

Fue entonces cuando el DJ comentó sobre sus propios problemas. "Yo recuerdo perfectamente que estaba tan preocupado, pero mi mente y mi salud mental estaban por el suelo. Yo estaba consumiendo pastillas para poder dormir, para poder despertar, para poder estar sin ansiedad, sin ataques pánico", detalló.

"Yo había tocado fondo. Y no pude lograr ser el papá que yo quiero ser o quería ser y estar ahí por ti", confesó. "Mi corazón nunca estuvo ausente. Era mi mente que estaba pésima. De verdad te pido perdón", le expresó a Leo Jr, quien contó su impresión cuando finalmente su papá lo visitó en Suecia.

"La imagen que yo tengo tuya en el hospital fue yo en la cama y tú estabas sentado en la esquina y realmente yo no te reconocía", dijo.

"Peleas puede haber muchas en cualquier relación y lo que yo al menos tomo de lección de esto, la comunicación es súper importante. Y asumo mi responsabilidad como padre, aprendo y avancemos. Te amo mucho, hijo, y te pido mil perdones y mil disculpas", concluyó Méndez.

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