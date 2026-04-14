"Es hora de contarlo todo, para bien o para mal": Leo Méndez adelanta misterioso proyecto con su padre

14 abr. 2026 - 18:10 hrs.

Leo Méndez Jr. sorprendió a todos en su Instagram tras revelar que está pronto a concretar un importante proyecto en el que está trabajando con su padre, DJ Méndez.

El joven que reside en Suecia aprovechó sus redes sociales para compartir las primeras palabras sobre este misterioso proyecto que han mantenido en total hermetismo y sin contar detalles fuera de su círculo cercano.

Recordemos que hace tan solo unos días, Leo Méndez llenó de dudas a sus seguidores tras escribir unas palabras que parecían una despedida.

¿Nuevo proyecto de padre e hijo?

Ahora, Leo escribió en un comienzo: "Hoy fue un día bueno a pesar de todo, con ansias a que nos acompañen en este viaje y proyecto en el cual estamos trabajando con mucho amor con mi padre".

"Se viene bueno, bueno, bueno. Habrán momentos muy emocionales y serios, pero por sobre todas las cosas, muchas risas. Lo más lindo de todo es que podrán ver cómo es nuestra relación de padre e hijo", afirmó Leo.

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Por su parte, DJ Méndez reposteó la historia en su Instagram y replicó diciendo: "Sí, hijo mío, siento que es hora de desahogarse, es hora de contarlo todo, para bien o para mal. Amo el proyecto y que lo hagamos juntos".

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