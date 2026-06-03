"Tenía la altura que te faltaba": El mensaje de Fran Virgilio que desató teorías sobre Karol Lucero

03 jun. 2026 - 09:30 hrs.

Luego de su mediático quiebre con Karol Lucero, la atención pública no le quita los ojos de encima a Fran Virgilio en busca de alguna referencia.

Con el último video que compartió la influencer en sus redes sociales, los cibernautas saltaron y teorizaron sobre una indirecta contra su exesposo.

¿Indirecta para Karol Lucero?

A su cuenta de TikTok decidió subir un video musicalizado con la canción "x100to" de Grupo Frontera y Bad Bunny. Pero no, no fue la letra lo que armó polémica.

Y es que Fran escribió sobre el clip: "Salí con otro para olvidarme de ti y tenía la altura que te faltaba a ti".

Inmediatamente, los usuarios de la red social vincularon su mensaje con su quiebre con Karol Lucero.

"A tu altura en todos los sentido Fran", "La fran: tiro un facto y me voy", "Tú sí aprendiste reina", "Eso mi amor", "Eso reina", "Ahora sí puedes usar tacos", fueron parte de los comentarios.

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