"Tenía la altura que te faltaba": El mensaje de Fran Virgilio que desató teorías sobre Karol Lucero
Luego de su mediático quiebre con Karol Lucero, la atención pública no le quita los ojos de encima a Fran Virgilio en busca de alguna referencia.
Con el último video que compartió la influencer en sus redes sociales, los cibernautas saltaron y teorizaron sobre una indirecta contra su exesposo.
¿Indirecta para Karol Lucero?
A su cuenta de TikTok decidió subir un video musicalizado con la canción "x100to" de Grupo Frontera y Bad Bunny. Pero no, no fue la letra lo que armó polémica.
Y es que Fran escribió sobre el clip: "Salí con otro para olvidarme de ti y tenía la altura que te faltaba a ti".
Inmediatamente, los usuarios de la red social vincularon su mensaje con su quiebre con Karol Lucero.
"A tu altura en todos los sentido Fran", "La fran: tiro un facto y me voy", "Tú sí aprendiste reina", "Eso mi amor", "Eso reina", "Ahora sí puedes usar tacos", fueron parte de los comentarios.
@franvirgiliocl
pero que quede entre nosotros 🌝♬ sonido original - ساسكي
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