"¿Les gusta el pelao?": Pastelito impacta con radical cambio de look y adelanta intervención estética
El conocido payaso chileno, Agustín Maluenda Ríos, conocido popularmente como Pastelito de Chile, sorprendió en redes sociales al mostrar un radical cambio de look.
A través de su cuenta de Instagram, el artista anunció que este martes ingresaría al quirófano para someterse a un trasplante capilar.
Así, Pastelito se vio obligado a despedirse temporalmente de su pelo, lo que dejó a todos impactados.
El nuevo look de Pastelito
"Tengo mi cirugía para implante de cabello. ¿Lo hago o me quedo así? Estilo Toretto jajaja. ¿Qué nombre me pondrían así como estoy?", escribió junto a una fotografía que subió en su feed donde aparece completamente calvo.
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"Solo quiero que me digan la verdad, y con sinceridad, ¿les gusta el pelao?", en una segunda publicación que generó una ola de respuestas.Ir a la siguiente nota
"¿Sin Diesel?", "¿Pitbull?", "Pareces el protagonista tipo duro de película de acción", fueron parte de los comentarios.
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Mientras que, hace pocas horas, subió a sus historias videos de su intervención quirúrgica.
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