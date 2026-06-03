"¿Les gusta el pelao?": Pastelito impacta con radical cambio de look y adelanta intervención estética

03 jun. 2026 - 08:30 hrs.

El conocido payaso chileno, Agustín Maluenda Ríos, conocido popularmente como Pastelito de Chile, sorprendió en redes sociales al mostrar un radical cambio de look.

A través de su cuenta de Instagram, el artista anunció que este martes ingresaría al quirófano para someterse a un trasplante capilar.

Así, Pastelito se vio obligado a despedirse temporalmente de su pelo, lo que dejó a todos impactados.

El nuevo look de Pastelito

"Tengo mi cirugía para implante de cabello. ¿Lo hago o me quedo así? Estilo Toretto jajaja. ¿Qué nombre me pondrían así como estoy?", escribió junto a una fotografía que subió en su feed donde aparece completamente calvo.

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"Solo quiero que me digan la verdad, y con sinceridad, ¿les gusta el pelao?", en una segunda publicación que generó una ola de respuestas.

"¿Sin Diesel?", "¿Pitbull?", "Pareces el protagonista tipo duro de película de acción", fueron parte de los comentarios.

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Mientras que, hace pocas horas, subió a sus historias videos de su intervención quirúrgica.

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