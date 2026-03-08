¿Regresa la malvada Carminha? Lo que se sabe de la secuela de Avenida Brasil y su estreno

08 mar. 2026 - 10:00 hrs.

Avenida Brasil es una de las telenovelas brasileñas más célebres tanto en su país como en el resto de Latinoamérica. La teleserie que se grabó hace 14 años fue todo un éxito cuando se retransmitió en Mega entre 2018 y 2019.

Y uno de los personajes más recordados es el de la villana Carminha, encarnado magistralmente por la actriz Adriana Esteves, quien estaría por interpretar nuevamente el papel que marcó su carrera.

¿Se viene la secuela de Avenida Brasil?

La Revista Caras Brasil afirma que la cadena TV Globo ya confirmó la producción de Avenida Brasil 2, una secuela que se centrará en la evolución de algunos de sus personajes tras el paso del tiempo.

Según el reporte, la protagonista Débora Falabella solo tendrá una aparición especial en esta segunda parte y muchos personajes de la historia original estarán ausentes.

Sin embargo, el drama sí contará con la participación de Esteves nuevamente como Carminha, quien tendrá "un viaje de redención y venganza" en la nueva trama.

La novela se ambientará otra vez en el Barrio Divino y ya se encuentra en etapa de preproducción. Se prevé su estreno para enero de 2027, destaca el medio carioca.

Instagram @adriana_esteves__

Todo sobre Actores Brasileños