La costosa cartera Dolce & Gabbana con la que Cecilia Bolocco completó su conquistador look en Los Ángeles

La elegante Cecilia Bolocco no pierde la oportunidad de brillar en cada una de sus apariciones públicas. Esta semana la eterna Miss Universo chilena deslumbró con su asistencia al evento de una reconocida marca de cuidado capilar que tuvo lugar en Los Ángeles, California.

"Pasan los años y la elegancia se mantiene", señaló Titi Torrijos en su cuenta de Instagram The Popular Look, donde compartió un video en el que reseña el atuendo total black que Bolocco lució en la velada, donde se codeó con la actriz de Hollywood Demi Moore.

Total black de Cecilia Bolocco en Los Ángeles

En las imágenes que compartió, la modelo nacional luce un "vestido satinado asimétrico que capta la luz" y estiliza su silueta con un escote estructurado y una falda con dramática caída en cascada.

Para elevar su look y dar una vibra de mujer segura, Cecilia usó un blazer sobre los hombros, varios collares, botas negas cortas y una preciosa cartera Dolce & Gabbana que se llevó parte del protagonismo con su icónico herraje dorado.

"Solo la cartera puede estar entre los 1.500 y 3.000 dólares", informó Torrijos en su video de Instagram. "Imagínate lo que puede costar verse así", agregó. "Pero ojo, que no es solo el precio, es cómo lo llevas", aclaró, antes de culminar su análisis.

