Leo Méndez aparece ordeñando una vaca y luce una imagen renovada: Este es su nuevo color de cabello

07 mar. 2026 - 19:00 hrs.

Leo Méndez Jr. está renovándose y recobrando fuerzas este año, luego de un difícil 2025 en el que confesó sufrir anorexia nerviosa y se sometió a una cirugía para extirpar parte de su pulmón izquierdo.

Hace casi un año el hijo de DJ Méndez preocupó a sus seguidores al publicar fotos de su pérdida de peso, cuando apenas alcanzaba los 45 kilos.

Luego de operarse en mayo, en junio vinieron complicaciones por una infección generalizada, que logró superar. Tras el paso de los meses, Leo aparece recuperado en sus más recientes publicaciones, donde además se aprecia que refrescó su look.

El renovado look de Leo Méndez

Desde el mes de enero Leo Méndez ha estado más activo en Instagram, donde apareció semanas atrás con un misterioso acompañante y también imitó a su hermana Steffi para una campaña publicitaria.

Ahora publicó una selfie en la que viste una entallada polera negra con joggers blancos y además se observa que dejó atrás su melena oscura con rulos.

El influencer luce un peinado con el cabello corto y texturizado, degradado en los laterales y con mayor peso en la parte de arriba. Además, cambió a un tono castaño con sutiles reflejos.

En otra postal, Leo está sentado ordeñando una vaca, con expresión de esfuerzo y concentración en su tarea. Lo cierto es que en ambas postales también es notoria su recuperación física al comparar su imagen actual con la de su complicado año anterior.

