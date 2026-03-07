"¿Miss Universo? ¿Tú?": Ignacia Michelson vuelve a defenderse de quienes no la ven como reina de belleza

07 mar. 2026 - 21:00 hrs.

Algunos seguidores de Ignacia Michelson siguen sin asimilar su decisión de postularse al Miss Universo Santiago, pero ella mantiene firme su objetivo.

A la polifacética influencer se le conoce por sus participaciones en realities, sus presentaciones como DJ en clubes y fiestas, e incluso como empresaria con su propio centro de estética. Sin embargo, le ha tocado defenderse de las críticas por incursionar en los concursos de belleza.

La respuesta de Ignacia Michelson sobre postulación al Miss Universo Santiago

A finales de febrero, Ignacia Michelson anunció que es candidata oficial del certamen que llevará a su ganadora a participar en el Miss Universo Chile. Pero ciertos internautas opinan que ese no es su ambiente, como lo dejó ver ella misma en sus historias de Instagram.

“Nacha, me caes bien, pero, ¿Miss Universo? ¿Tú? ¡No es tu mundo, tú eres de discos, otro mambo!”, le escribió un seguidor. “Mi mundo es el mundo que yo quiera hacer”, respondió tajante la modelo.

No es la primera vez que Michelson reacciona a estos cuestionamientos. Recientemente, Michael Roldán reprodujo en La Hora de Jugar un audio donde "Nacha" dice que le va a “tapar la boca” a más de uno con su participación en el certamen.

Ignacia afirmó que quiere representar a las mujeres que, como ella, son de de baja estatura, pues nunca vio esta característica como un obstáculo para ser modelo.

