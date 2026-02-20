Impactó con sofisticado vestido rojo: Ignacia Michelson brilló en la alfombra de la Gala de Viña 2026

20 feb. 2026 - 23:24 hrs.

Ignacia Michelson fue una de las figuras que acaparó miradas en la Gala de Viña 2026 con una propuesta de alto impacto visual.

La influencer desfiló con un imponente vestido rojo que destacó por su diseño sofisticado. La prenda incorporaba una llamativa cola que simulaba pétalos de rosas, creando un efecto escénico que no pasó desapercibido.

El look se complementó con un peinado en sintonía con la temática floral, reforzando la coherencia estética de su apuesta. Además, el vestido incluía un pronunciado escote que aportó un toque de sensualidad.

Gala de Viña 2026 / Mega

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Gala Viña