Otakin revela la lista de famosos que se ausentaron a última hora de su matrimonio

El matrimonio de Otakin, participante del reality El Internado, dio que hablar durante el pasado fin de semana, no solo por la masiva celebración que reunió a amigos y figuras del espectáculo, sino también por algunas llamativas ausencias.

El creador de contenido celebró su boda con una gran fiesta en la que incluso lució un atuendo inspirado en Dragon Ball. En la instancia estuvo acompañado por varios invitados del mundo televisivo, quienes compartieron registros del evento en redes sociales.

Los ausentes al matrimonio de Otakin

Sin embargo, días después, el propio Otakin reveló que algunos rostros que habían confirmado su asistencia finalmente no llegaron a la celebración. La situación fue comentada en el programa web Luzma Cachai, donde detalló lo ocurrido.

Según explicó, uno de los ausentes fue Luis Mateucci, a quien conoció durante su paso por el reality. De acuerdo con su versión, el argentino le habría avisado a última hora que no podría asistir debido a compromisos laborales.

También mencionó a su amigo Dunga y a la actriz Karla Melo, quienes tampoco pudieron llegar al evento. En este caso, el influencer aseguró que ambos tenían trabajo y que la única forma de asistir habría sido viajando en avioneta.

Otro de los invitados que no apareció fue su compañero de El Internado, Maluco, quien habría confirmado su presencia previamente, pero finalmente no asistió ni entregó mayores explicaciones.

Pese a estas ausencias, Otakin aseguró que la fiesta igualmente se desarrolló con éxito. Incluso contó que hubo personas que terminaron asistiendo sin haber sido invitadas originalmente, ya que estaban consideradas para apoyar en algunos servicios durante el evento.

