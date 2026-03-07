"Ya es mucho el daño": Kaminski anuncia contrademanda tras ser querellado por presunta estafa

07 mar. 2026 - 17:03 hrs.

El animador Francisco Kaminski anunció que iniciará acciones legales luego de ser querellado por una presunta estafa relacionada con la organización de la fonda Doña Flor.

La acción judicial fue presentada por el empresario José Tomás Dehalahovich, quien asegura haber perdido cerca de $180 millones en el negocio.

Según la querella, el empresario acusa al conductor y a su socio Ricardo Esquivel por su participación en el proyecto, el cual finalmente no se habría concretado como se esperaba.

Mega

La respuesta de Kaminski a las acusaciones

Ante estas acusaciones, Kaminski, en conversación con LUN, aseguró que responderá en tribunales y negó haber recibido dinero en el marco del evento. "No recibí ni un peso (Dehlahovic) tuvo la potestad completa para hacer y deshacer (tras el traspaso)", afirmó el animador al referirse a la polémica.

El comunicador también sostuvo que su rol en el proyecto fue limitado y que solo apoyó en aspectos de difusión y producción artística. "Esto es gratuito", aseguró.

En la misma entrevista, el conductor señaló que prepara una contrademanda, ya que considera que la situación ha afectado su imagen pública y su trabajo. "Voy a demandar de vuelta. Ya es mucho el daño", señaló.

Todo sobre Francisco Kaminski