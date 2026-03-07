"Recibir abundancia y amor": Este es el profundo ritual con el que Gala Caldirola inicia sus días

07 mar. 2026 - 18:00 hrs.

Gala Caldirola acostumbra a recibir cada jornada con una actitud animada y positiva, y así lo hace saber constantemente en sus historias de Instagram, donde comparte imágenes que resumen cómo comienzan sus “buenos días”.

En esta ocasión, la influencer reveló parte de su ritual matutino, uno que no solo la ayuda a despertar con energías, sino también a manifestar la abundancia y el amor.

El ritual matutino de Gala Caldirola

En uno de sus registros, Gala Caldirola publicó un video de una vela encendida e incienso humeante, junto a un texto que dice: "Despierta y decreta romper con antiguos patrones, soltar limitaciones, recibir abundancia, amor, y agradece".

La escena muestra un momento íntimo de conexión que la chica reality tiene con el universo justo al despertar y antes de iniciar el resto de sus actividades diarias.

Posteriormente, compartió una selfie que se tomó frente a un espejo. En la imagen, agregó un escrito que refleja cómo prefiere tomarse las cosas con calma cada mañana: "Voy a entrenar y después hago la cama".

