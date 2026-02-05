"Coleccionando recuerdos juntitas": Gala Caldirola comparte postales de especial viaje a París con su hija Luz

05 feb. 2026 - 08:30 hrs.

La modelo Gala Caldirola disfruta de unas merecidas vacaciones en Europa. Pero lo que sorprendió no fue el destino, sino su tierna acompañante: su hija Luz Elif.

La española decidió que era momento de compartir recuerdos únicos con la pequeña, fruto de su relación con Mauricio Isla, por lo que armó maletas y cruzó el charco.

Quien fuese parte del exitoso reality show de Mega "¿Volverías con tu ex?", publicó en su cuenta de Instagram una serie de registros de su visita a Francia, más específicamente a París.

El soñado viaje de Gala Caldirola con su hija

"Todos ven las luces de la ciudad y yo la miro a ella y siento que si se apagará el mundo en este momento, con su Luz aún podría verlo", escribió Gala Caldirola en el post, donde compartió un video junto a su retoña con una Torre Eiffel completamente iluminada de fondo.

Posteriormente, siguió con un carrusel de fotografías que ella definió como "coleccionando recuerditos juntitas".

En las primeras aparecen posando con Luz frente a la emblemática estructura de la capital francesa. Otros registros muestran lo que fue la cena en el restaurante que se encuentra en uno de los niveles de la torre.

Mientras que el resto de las imágenes es un recopilatorio de diferentes postales del viaje a Francia.

