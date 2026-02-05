Logo Mega

"Mi abuela dijo que hiciste cosas malas": Oli querrá saber si Diana le mintió en el capítulo 227 de EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 227 de El Jardín de Olivia, Oli (Violeta Silva) tomará el celular de Norma y llamará a Diana (Nicole Espinoza) pese a que ya sea hora de dormir.

Guerrero se sorprenderá de escucharla, pero la niña será muy clara: "No me pude quedar dormida porque necesito preguntarte algo. Diana, ¿tú me mentiste?".

Las palabras de Pepa que resuenan en Olivia

La terapeuta siempre ha buscado ser honesta con la niña y así lo reafirmará, pero Pepa (Katyna Huberman) sembró la duda.

Olivia-Violeta-Silva
El Jardín de Olivia / Mega
"Mi abuela dijo que tu papá mató a mi 'abu' y que tú hiciste cosas malas para ayudarlo y que por eso no nos íbamos a ver nunca más. ¿Es verdad, Diana?", preguntará. 

Ante algo tan difícil de responder, la hija de Raúl (César Caillet) se tomará un momento para encontrar las palabras precisas. 

