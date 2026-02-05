"Mi abuela dijo que hiciste cosas malas": Oli querrá saber si Diana le mintió en el capítulo 227 de EJDO
En el avance del capítulo 227 de El Jardín de Olivia, Oli (Violeta Silva) tomará el celular de Norma y llamará a Diana (Nicole Espinoza) pese a que ya sea hora de dormir.
Guerrero se sorprenderá de escucharla, pero la niña será muy clara: "No me pude quedar dormida porque necesito preguntarte algo. Diana, ¿tú me mentiste?".
Las palabras de Pepa que resuenan en Olivia
La terapeuta siempre ha buscado ser honesta con la niña y así lo reafirmará, pero Pepa (Katyna Huberman) sembró la duda.
"Mi abuela dijo que tu papá mató a mi 'abu' y que tú hiciste cosas malas para ayudarlo y que por eso no nos íbamos a ver nunca más. ¿Es verdad, Diana?", preguntará.
Ante algo tan difícil de responder, la hija de Raúl (César Caillet) se tomará un momento para encontrar las palabras precisas.