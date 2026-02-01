"Si nos ven felices...": Gala Galdirola desborda emoción por nueva aventura junto a su hija

01 feb. 2026 - 18:15 hrs.

Es de conocimiento público que para Gala Caldirola su hija Luz Elif, fruto de su relación con Mauricio Isla, lo es todo, pues siempre intenta dar lo mejor a su niña.

Por lo mismo, desde hace un tiempo la modelo española ha convertido en una "tradición" el viajar hasta distintos destinos países con Luz para que ella tenga conocimiento del mundo y conozca también otras culturas.

Y es que gracias a esta decisión de su madre, Luz Elif tiene la oportunidad de conocer varias ciudades, siendo esta ocasión otra más para sumar a su libro de viajes.

La emoción de Gala Caldirola de viajar con su hija

"La etapa de viajar sola con tu hija, no te la puedes perder", dijo Gala en el comienzo de una publicación donde se puede ver a ambas mirándose de frente y sosteniendo una maleta al mismo tiempo que hcen un gesto de corazón.

Las siguientes fotografías son de ambas festejando este nuevo viaje que harán como madre e hija. "Desde que Luz llegó a mi vida, cada cierto tiempo elijo un destino nuevo para llenarlo de recuerdos. Esta vez, ella eligió París, la ciudad del amor, allá voy", declaró con bastante emoción.

"Si nos ven felices recorriendo el mundo de la manito… Déjenos ahí, es justo donde queremos estar", cerró, entusiasmada por lo que se viene.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gala Caldirola (@galadrielcaldirola)

