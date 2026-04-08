"Fuiste 10 años hermosos": El misterioso mensaje de "despedida" de Leo Méndez que preocupa en redes

08 abr. 2026 - 18:10 hrs.

Leo Méndez Jr. lanzó un enigmático mensaje que causó revuelo en redes sociales, donde además anunció su "despedida".

Esto ocurre a semanas de que el hijo de DJ Méndez celebrara su cambio físico tras luchar contra la anorexia nerviosa que padece.

El confuso mensaje de Leo Méndez Jr.

A través de sus historias, el influencer compartió la fotografía de una ventana junto al texto: "Me despido por varios días".

Instagram @leomendezofcl

El mensaje preocupó a sus seguidores, quienes no tardaron en consultar qué sucedió y las razones para tal determinación.

Sin querer referirse de lleno al tema, Méndez subió minutos después un nuevo video que dejó más dudas que certezas.

En el registro, que aparentemente realizó desde un autobús o automóvil, el joven grabó una calle en Europa.

Dichas imágenes las acompañó con: "Cuando te toma por sorpresa, es cuando el momento más duele. Fuiste 10 años hermosos. Gracias por todo y a la vez por nada".

De momento, Leo Méndez no ha vuelto a utilizar sus redes sociales y mucho menos aclarar estas publicaciones.

Todo sobre Leo Méndez