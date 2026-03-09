"Este cambio es solo el comienzo": Leo Méndez comparte impactante avance en recuperación de su enfermedad
El hijo del cantante DJ Méndez, Leo Méndez, comparte a través de redes sociales el gran avance físico que ha tenido en su proceso de recuperación.
En una emotiva publicación, Leo impactó a sus seguidores luego de compartir una serie de fotos dejando en evidencia el cambio físico que ha tenido durante su proceso de recuperación de la anorexia nerviosa que padece.
"Realmente quería esperar para subir un antes y un después de mi viaje, pero hasta el momento voy demasiado orgulloso para aguantarme de compartir este pequeño paso con ustedes que me han acompañado durante este viaje tormentoso", partió escribiendo.
Además, agregó que: "Hubo un tiempo que toqué fondo y, de no haberme dado cuenta, puede haber terminado distinta esta historia".
El difícil proceso de Leo Méndez
Asimismo, agradeció a su familia y cercanos por acompañarlo durante este proceso médico, donde además tuvo que someterse a una cirugía de extracción de su pulmón izquierdo.
"Este cambio es solo el comienzo, hay días que me vuelve el miedo y la angustia por haber ganado más peso, pero tengo las herramientas para volver a mirarme al espejo y sentir alegría. De 41.7 kg a 61 kg de peso para medir 1.70. Voy por más", finalizó.
Su hermana, Steffi Méndez, no tardó en mostrarle su apoyo en los comentarios de la publicación: "Guachito hermoso y noble, te lo he dicho todo, tu orgullo es mi orgullo. Inteligente, fuerte y precioso".
