El complejo momento de salud de Carla Jara que la llevó a la clínica: ¿Qué es un bloqueo facetario?

09 mar. 2026 - 12:25 hrs.

Carla Jara tranquilizó a sus seguidores al anunciar en Instagram que ya se encuentra bien y recuperándose en casa luego de ir de emergencia a una clínica por un fuerte dolor.

La presentadora estaba trabajando cuando sintió el malestar y decidió buscar ayuda médica, según contó en entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

¿Qué le pasó a Carla Jara?

“No tuve nada grave. Después del programa me dio un tirón muy fuerte en la espalda, venía con un pequeño dolor, pero se me gatilló un dolor muy fuerte que me dejó chueca", declaró Carla Jara.

"Como era tan intenso todo, me tuvieron que hacer un bloqueo facetario, así que me tuvieron que infiltrar para sentirme mejor. Ya estoy mejor”, afirmó.

Instagram @carlajaracadiz

Las publicaciones que hizo la panelista desde la clínica vestida con bata de paciente preocuparon a sus fans, quienes le enviaron mensajes de apoyo. Una vez que estuvo en casa, publicó varias postales para hacer un recuento del complejo momento de salud que atravesó y agradecer las palabras de solidaridad.

"Ser fuerte también es parar, respirar, cuidarme y volver a empezar", escribió en su post de Instagram. "Gracias a cada uno por sus mensajes, ya estoy en mi casita y volveré a sanar", expresó.

¿Qué es el bloqueo facetario?

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos señala que este método se realiza cuando los pacientes padecen dolores lumbares muy intensos que no se alivian con los tratamientos habituales.

Consiste en la inyección de fármacos antiinflamatorios de larga duración en las articulaciones facetarias de la columna vertebral, ubicadas en la parte posterior. El procedimiento no solo desinflama, también explora el área para diagnosticar el origen del dolor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlita Jara (@carlajaracadiz)

Todo sobre Carla Jara