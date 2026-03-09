"Somos 3": Camilo Carmona y Silvanna Gajardo anuncian la espera de su primer bebé

09 mar. 2026 - 16:25 hrs.

Los actores Camilo Carmona y Silvanna Gajardo estremecieron las redes sociales tras anunciar que se convertirán en padres por primera vez.

Quienes participaron en la dramática historia de Mega, Juego de Ilusiones, compartieron en una tierna publicación fotografías de sus vacaciones donde la actriz aparece mostrando su embarazo.

Gran noticia de pareja de actores

Además de las imágenes de la actriz, también compartieron una postal de una ecografía donde además escribió "Somos 3", en la publicación.

La noticia emocionó a sus colegas, que no tardaron en comentar sus felicidades y sus buenos deseos para esta nueva etapa en la vida de la pareja, entre ellos Francisca Walker, María Gracia Omegna, Gabriel Cañas y Gabriel Urzúa.

