"¿Tengo que sentir pena porque tenía cinco Rolex?": Daniella Campos sin filtro por quiebra de Mauricio Pinilla

09 mar. 2026 - 19:25 hrs.

La panelista de televisión Daniella Campos se refirió en duros términos a la compleja situación financiera que atraviesa Mauricio Pinilla.

El exfutbolista fue declarado en quiebra tras mantener deudas cercanas a $1.670 millones con diversas instituciones financieras, por lo que parte de sus bienes fueron rematados, mientras que otros podrían seguir el mismo camino.

Durante el programa "Qué te lo digo", Campos se sumó a la discusión sobre el delicado momento en que se encuentra envuelto el otrora jugador de Universidad de Chile y La Roja.

Daniella Campos se lanza contra Mauricio Pinilla

Precisamente, la exparticipante de El Internado dijo no tener compasión cuando figuras públicas enfrentan problemas económicos, ya que se debe a que muchos mantienen un estilo de vida ostentoso poco sustentable.

"Después están todos llorando que no tienen plata para pagar", indicó, para luego apuntar directamente contra Pinilla.

"¿Yo tengo que sentir pena porque Pinilla tenía cinco Rolex y se los cambiaba con el color de la ropa que usaba? ¿Y hoy día tengo que sentir pena porque le están rematando la casa?", cuestionó.

Tras ello, aseguró que "no siento pena por este tipo de cosas (...) Si a Pinilla le hubiese dado una enfermedad y él hubiera perdido todos sus bienes, la historia sería distinta".

