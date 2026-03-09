"Una gran responsabilidad que jamás busqué tener": La confesión de Yamila Reyna tras conflicto con Américo

09 mar. 2026 - 15:25 hrs.

Aunque apareció renovada y retomó su gira de shows de comedia, Yamila Reyna confiesa que la etapa que está viviendo no es fácil para ella.

Durante el Día Internacional de la Mujer, la humorista recibió muchos mensajes de seguidoras que expresaron su admiración por cómo ha afrontado su polémica separación del cantante Américo.

El conflicto incluye una demanda por violencia intrafamiliar, la filtración de la denuncia y ahora, desacuerdos sobre el arriendo del departamento donde convivían.

La reflexión de Yamila Reyna tras el Día de la Mujer

Yamila Reyna publicó en Instagram un agradecimiento a sus fans por sus mensajes, pero también aclaró que siente un gran peso por haberse convertido en inspiración para ellas.

"En este 8 de marzo he recibido, además de mucho amor, también palabras como 'valiente', 'eres un ejemplo', 'admirable', y la verdad es que siento una gran responsabilidad que jamás busqué tener", dijo inicialmente.

Instagram @yamireyna

"Si pudiera elegir, jamás hubiera querido vivir lo que yo estoy pasando. Yo les agradezco mucho, pero yo solo intento serme fiel a mí y a mis valores", expresó.

Por último, la actriz argentina recomendó a sus seguidoras poner siempre el amor propio por encima de todo. "Y si pudiera darles un humilde consejo, sean ustedes, no se traicionen, aunque duela", dijo.

"Sé tan honesta contigo que cuando te mires al espejo te sientas orgullosa de lo que ves reflejada en él. Buenas noches, reinas", concluyó.

Instagram @yamireyna

Todo sobre Yamila Reyna