"Gracias por ser mi refugio": El potente mensaje de Yamila Reyna en el Día Internacional de la Mujer

Este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Yamila Reyna compartió un especial mensaje dedicado a las mujeres que forman parte de su vida.

La actriz y comediante utilizó su cuenta de Instagram para publicar una serie de fotografías junto a amigas y cercanas, a quienes agradeció por el apoyo y la compañía que le han brindado a lo largo de los años.

"En este 8M, quiero honrar a las mujeres que han llenado mi vida de amor, risas y apoyo incondicional. Mis amigas, mis cómplices, mis grandes tesoros... ¿Qué sería de mí sin ellas? Su amistad es un regalo y hoy más que nunca me han demostrado la fuerza y la belleza de sus almas", escribió en la descripción del post.

Yamila Reyna dedica emotivo mensaje a sus amigas

La comunicadora también agradeció el acompañamiento que ha recibido en momentos complejos, destacando la importancia del apoyo entre mujeres. "Gracias por ser mi refugio, mi consejo y mi alegría. Y es aquí, justamente aquí, donde pienso y digo, con el corazón lleno de gratitud, que he hecho un buen camino en esta vida para tenerlas conmigo", expresó.

Además, la actriz agregó una cuota de humor al recordar las frases que sus amigas suelen decirle cuando atraviesa situaciones difíciles. "Porque en mis peores momentos, siempre están ahí, con sus brazos abiertos y sus frases motivadoras como 'Te lo dije weona'. Jajaja. Las amo, mujerazas", escribió.

Finalmente, Yamila Reyna también dedicó palabras a aquellas amigas que no aparecen en la publicación, pero que igualmente forman parte importante de su vida. "Y las que faltan en este albumcito saben que las adoro igual", concluyó.

