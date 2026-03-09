Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"Lo pude lograr solita": Conocida chica reality se somete a cirugía estética

  • Por Matías Rivera
'Lo pude lograr solita': Conocida chica reality se somete a cirugía estética Redes sociales

Fernanda Valenzuela, también conocida en el mundo del espectáculo y redes sociales como la "Chilota", se sometió recientemente a una operación estética

Precisamente, la chica reality dio a conocer a través de un video en Instagram que se realizó una mastopexia con implantes mamarios, dejando constancia con un registro de todo lo que tuvo que hacer durante el día de la cirugía. 

Lo más visto de Entretenimiento

Y es que en este video dejó en explícito las razones para entrar al quirófano y el efectuarse esta operación con el fin de tener unos senos más "armónicos".

La cirugía estética de la "Chilota"

"Y finalmente llegó el día. Me voy a operar. Me voy a hacer una mastopexia mamaria con implantes redondos", expresó la joven, dando a entender que en su caso se combinaría este proceso con los implantes. 

Ir a la siguiente nota

Enseguida, la influencer explicó que es "algo que les quería compartir de mi vida privada. Una decisión difícil de tomar y que está cambiando mi vida". 

"Algo que hace un año parecía imposible para mí hoy lo pude lograr solita. Gracias, gracias, gracias", comentó la "Chilota", quien se mostró muy emocionada por todo lo que esto significaba para ella. 

Todo sobre Chicos Reality

Leer más de

Minuto a minuto