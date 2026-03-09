"Lo pude lograr solita": Conocida chica reality se somete a cirugía estética

09 mar. 2026 - 20:25 hrs.

Fernanda Valenzuela, también conocida en el mundo del espectáculo y redes sociales como la "Chilota", se sometió recientemente a una operación estética.

Precisamente, la chica reality dio a conocer a través de un video en Instagram que se realizó una mastopexia con implantes mamarios, dejando constancia con un registro de todo lo que tuvo que hacer durante el día de la cirugía.

Y es que en este video dejó en explícito las razones para entrar al quirófano y el efectuarse esta operación con el fin de tener unos senos más "armónicos".

La cirugía estética de la "Chilota"

"Y finalmente llegó el día. Me voy a operar. Me voy a hacer una mastopexia mamaria con implantes redondos", expresó la joven, dando a entender que en su caso se combinaría este proceso con los implantes.

Enseguida, la influencer explicó que es "algo que les quería compartir de mi vida privada. Una decisión difícil de tomar y que está cambiando mi vida".

"Algo que hace un año parecía imposible para mí hoy lo pude lograr solita. Gracias, gracias, gracias", comentó la "Chilota", quien se mostró muy emocionada por todo lo que esto significaba para ella.

