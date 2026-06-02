Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 1: Vandalismo y derechos sociales

02 jun. 2026 - 17:20 hrs.

En este primer capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Carmen Gloria Arroyo entró de lleno en una de las discusiones que se ha tomado la agenda nacional: el "registro de vándalos e incivilidades" que se anunció en la reciente cuenta pública.

Rodeada de un panel de expertos, compuesto por Rafael Venegas, Marisol Sagredo, Jairo Valdés y Christián Jabbar, discutieron los alcances que esta medida podría traer, así como iniciativas similares que se han puesto en marcha en municipalidades como la de Independencia.

La opinión ciudadana también se hizo presente, revelando qué piensan las personas sobre una potencial pérdida de beneficios sociales para quienes sean sorprendidos en actos vandálicos.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

El debate incluyó la necesidad de distinguir entre diferentes grados de infracciones y la importancia de combinar sanciones con programas de rehabilitación y educación cívica para la reinserción social.

Y para dar un giro positivo, en la sección "Algo bueno pasa en Chile" estuvo la activista Isidora Uribe, quien recientemente fue premiada con el "Four Freedoms Awards", debido a su compromiso con las personas con discapacidad.

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