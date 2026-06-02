"Espero traer la inclusión a la mesa": Habla Isidora Uribe tras recibir reconocimiento a nivel mundial

02 jun. 2026 - 16:23 hrs.

En la sección "Algo bueno pasa en Chile", estuvimos con una de las grandes representantes de la inclusión en nuestro país.

Se trata de Isidora Uribe, quien conversó con Carmen Gloria: Fuerte y Claro tras recibir en abril pasado el premio "Four Freedoms Awards" que entrega la Fundación Roosevelt en Países Bajos.

"Ya ha pasado un poco de tiempo, pero aún siento que estuviera viviendo ese momento porque yo creo que es algo impensado para mí —con tan solo 21 años— recibir uno de los premios más importantes en temas de protección de derechos humanos, la verdad aún no lo dimensiono", confesó la estudiante de derecho.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"El premio que recibí (nació) frente a mi propia necesidad de haber sufrido bullying, de haber experimentado cómo la sociedad te excluye solo por ser quien tú eres, solo porque tu diferencia es parte de tu identidad. (...) Dije 'tengo que armarme de valor y decidir que voy a hacer algo por los demás para que nadie más pase por lo mismo'".

El discurso fue en inglés y Uribe prefirió dejarse llevar por su propia intuición.

"Mejor voy a decir lo que me surja del corazón, de adentro, y bueno, creo que se transmitió de la mejor manera y espero poder llevar toda esta experiencia y toda esta visibilidad a algo que permita realmente traer la inclusión a la mesa y hacer cosas por el país", cerró.

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