Delicia descubrió que su marido cometió bigamia y usó su nombre para subsidio de vivienda

14 jul. 2026 - 15:45 hrs.

Delicia Díaz tiene 65 años y a los 16 se casó con Claudio, un hombre con el que apenas convivió unos cuantos meses. Sin embargo, esta unión se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza tras descubrir que este hombre ha usado su nombre para pedir un subsidio habitacional.

"Fue un matrimonio forzado. Mi padre me miró y me dijo que me tenía que casar con él. (...) Fue un calvario porque yo no sentía nada por él ni él por mí porque era 10 años mayor. Yo era una cabra que ni siquiera sabía cómo hablarle porque era un hombre violento", reveló a Fuerte y Claro.

Delicia era de región y se vino a Santiago para iniciar una nueva vida. Encontró otra pareja, tuvo 8 hijos y trabajó para poder obtener la soñada casa propia.

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"Un día fui a hacer los trámites para tener mi casa y ahí me enteré de que yo nunca iba a poder tenerla porque Claudio tenía su casa y él postuló conmigo, que fueron los subsidios que él se ganó conmigo".

La bigamia

Delicia quería solucionar este problema y buscó a Claudio. "Me encontré con la sorpresa que ya era casado. (...) Ahí descubrí que estaba por bigamia. Él se aprovechó de eso, de mi nombre, de mi apellido, para tener todo lo que él tiene, porque yo no tengo nada, él lo tiene todo".

Pero lo más doloroso de esta historia llegó después. Uno de los hijos de Delicia falleció y Claudio, que no es su padre biológico, sacó su dinero de la AFP. "Se lo llevó, lo disfrutó. Él no tenía por qué tocar eso y es lo que más me dolió. Yo quiero justicia".

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