Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 27: ¿Es justo que un padre exija pensión de alimentos a sus hijos?

09 jul. 2026 - 18:00 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, un padre solicitó pensión alimenticia a sus tres hijas, pues se encuentra en una delicada situación económica y de salud. El problema es que hace 20 años que no las ve.

Tras la muerte de su esposa en 1997, Fernando Concha comenzó a depender financieramente de sus familiares y tras casarse con su segunda mujer, abandonó definitivamente a sus hijas.

Actualmente se encuentra en una tercera demanda contra ellas —perdió las dos veces anteriores—, pero los tribunales han desestimado su petición, precisamente porque no fue un padre presente.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Sin embargo, Fernando tiene un patrón constante de emprender procesos judiciales contra su familia, como sus hermanos, los abuelos maternos de sus hijas y hasta sus propios padres. De hecho, su madre María del Carmen, debe pagarle $190.000 mensuales a sus 86 años.

Carmen Gloria Arroyo sobre este caso

Carmen Gloria Arroyo señaló al cierre del programa que "es justo ayudar a los padres cuando los padres se han portado a la altura de las circunstancias, porque hasta la ley considera una excepción cuando estos padres han abandonado a sus hijos, cuando no se han hecho cargo".

"Su historial, lamentablemente, lo delata. Desde los 30 y tantos años, cuando no tenía ningún problema de salud, ha vivido de sus padres, de sus hijos o del sistema, lo que sigue siendo hoy día obligado por sus condiciones de salud. De sus hijos, si usted no sembró, no espere cosechar", zanjó.

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