Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 25: Cobrar una herencia para ayudar a un hijo

07 jul. 2026 - 18:08 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Pamela se alejó de su familia hace más de 10 años. El quiebre con su madre y hermanos se profundizó tras el fallecimiento de su padre.

Actualmente debe lidiar con el cuidado de sus hijos, el menor de ellos diagnosticado con TEA grado 3 que requiere terapias y gastos adicionales que en su situación actual no es capaz de solventar.

La venta de una casa y un local que dejó en herencia su padre es vista por Pamela como una posible solución para los tratamientos que su hijo necesita. Sin embargo, expertos del panel apuntaron a apoyos municipales y gubernamentales que esta madre podría utilizar en su beneficio para escolarizar al menor.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Una de las hermanas de Pamela señaló que el local ya se encuentra a la venta, pero no han encontrado comprador. En cuanto a la casa, no la han ofrecido al mercado porque en ella todavía vive su madre de 87 años.

En el programa, Carmen Gloria Arroyo indicó que Pamela está en su derecho de reclamar la herencia, pero no puede esperar al dinero para que su hijo cuente con el apoyo terapéutico que necesita. Debe actuar ahora y dejar la aparente inercia en la que se encuentra.

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro