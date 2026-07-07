"Se alejó por una estafa": Hermana de Pamela indicaría razón que quebró la relación familiar en Fuerte y Claro

07 jul. 2026 - 17:10 hrs.

Pamela quiere que sus hermanos vendan una casa y un local que su padre les dejó en herencia. Sin embargo, lleva mucho tiempo distanciada de la familia y las conversaciones se han vuelto complejas.

El equipo de Fuerte y Claro se comunicó con Verónica, una de sus hermanas, quien dio su versión sobre este conflicto.

"Ella insiste en que se venda, el local ya está en venta", señaló. Sin embargo, la casa es algo completamente distinto porque "en esa casa vive mi mamá, que tiene 87 años. A ella la cuida una hermana y mi sobrino, que es hijo de Pamela".

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Las razones de las tensiones con Pamela

De acuerdo a Pamela, su madre y hermanos la habrían marginado tras embarazarse de su segundo hijo. Verónica contó una historia diferente.

"Hace varios años atrás, ella se alejó por una estafa que le hizo a mi hermana mayor. Ahí se cortó la relación con ella; todos mis hermanos no quieren nada con ella, y cuando falleció mi papá, yo le informé. Ella nunca apareció, no fue al velorio ni al funeral ni a nada", declaró.

"Es mi hermana, pero yo no sé qué es lo que pretende. No es que uno no quiera vender o pasarle lo que a ella le corresponde. Mi mamá ya tiene su edad, entonces tampoco nosotros queremos que ella tenga contacto con Pamela. (...) Que su hija esté pidiendo desalojarla de la casa es para puros problemas. No tiene sentido", concluyó.

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