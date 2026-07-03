La solidaridad de los chilenos emociona en Carmen Gloria: Reúnen más de $5 millones para ayudar a padre viudo
Un desenlace feliz tuvo la historia de Francisco en Carmen Gloria: Fuerte y Claro. La generosidad y buen corazón de todos los chilenos se hicieron presentes una vez más para ayudar al padre de familia.
Recordemos que el hombre quedó viudo luego que su esposa falleciera en 2020 tras dar a luz a su tercera hija juntos. Desde ese momento, debió hacerse cargo económica y emocionalmente de la familia.
Con este complejo panorama, al cual se sumaron los siete meses que lleva cesante, el equipo de Fuerte y Claro decidió levantar una campaña para ayudar a Francisco.
La gran ayuda a padre viudo y cesante
De esta forma, se habilitó la cuenta de ahorro y corriente del padre para realizar un pequeño aporte en su ayuda.Ir a la siguiente nota
En el final del programa, la propia Carmen Gloria Arroyo comunicó que se logró reunir más de $5 millones.
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