Fuerte y Claro buscó al exmarido de Gloria en Quilicura: Antecedentes indican que vive en situación de calle

02 jul. 2026 - 16:45 hrs.

El equipo de Fuerte y Claro llegó hasta la comuna de Quilicura para encontrar a Víctor, el hombre con el que la señora Carmen Gloria se casó y del cual lleva más de 44 años separada.

Esta mujer quiere el divorcio y pospuso por años la tramitación porque sentía miedo de reencontrarse con su marido, producto de la violencia intrafamiliar que ejerció en el breve tiempo que estuvieron juntos.

El periodista Nicolás Gutiérrez llegó a la última dirección conocida de Víctor, la que resultó ser un Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) en la plaza de Quilicura. Aparentemente, se encontraría en situación de calle y en un trámite entregó esta numeración como su residencia.

El Jardín de Olivia / Mega

La investigación nos llevó hasta la hermana de Víctor, quien entregó algunos antecedentes.

"Nos decía que, tanto ella como sus hermanos sufrieron violencia cuando eran muy pequeños de parte de sus padres, y que él alrededor de los 10 años tuvo que salir de su casa. (...) Lo que más le preocupa es que desde hace muchos vive con adicción al alcohol, de la cual no ha podido salir. Él estuvo en proceso de rehabilitación, pero lo habría abandonado", relató Nicolás Gutiérrez.

La última vez en que ambos se vieron "fue en 2020, empezando recién la pandemia cuando lo tuvo durmiendo algunas veces en su casa".

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