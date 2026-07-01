¡También estaba preparado! Así es como Franco logró salir ileso de la trampa de Luis Emilio en EJDO

01 jul. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 329 de El Jardín de Olivia, el "Rucio" (Sebastián Saguz) desarmó a Franco (Emilio Edwards) y lo obligó a ponerse de rodillas con las manos en la cabeza.

Estaba dispuesto a ejecutarlo, pero Barraza no se encontraba tan desvalido como creía. "Afuera hay cuatro amigos que me están esperando. Si no salgo en dos minutos, tienen orden de entrar y taparlos a tiros", advirtió a Tapia.

"Qué vai' a tener amigos voh'. ¡De rodillas te digo!", ordenó el "Rucio", pero Félix (Matías Schudeck) sintió miedo y salió a comprobar.

El Jardín de Olivia / Mega

Freddy y Félix deben desaparecer

Efectivamente, en las afueras del gapón había cuatro sujetos armados con ametralladoras. Si se atrevían a tocarle un pelo a Franco, eran hombres muertos, así que desistieron de dispararle.

"Esto es lo que vamos a hacer: ustedes se van a borrar del mapa por 24 horas y no le van a decir nada de esto a Luis Emilio porque si le llegan a decir algo o les vuelvo a ver la cara, no la van a contar", señaló Barraza antes de salir.