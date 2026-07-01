¡También estaba preparado! Así es como Franco logró salir ileso de la trampa de Luis Emilio en EJDO
En el capítulo 329 de El Jardín de Olivia, el "Rucio" (Sebastián Saguz) desarmó a Franco (Emilio Edwards) y lo obligó a ponerse de rodillas con las manos en la cabeza.
Estaba dispuesto a ejecutarlo, pero Barraza no se encontraba tan desvalido como creía. "Afuera hay cuatro amigos que me están esperando. Si no salgo en dos minutos, tienen orden de entrar y taparlos a tiros", advirtió a Tapia.
"Qué vai' a tener amigos voh'. ¡De rodillas te digo!", ordenó el "Rucio", pero Félix (Matías Schudeck) sintió miedo y salió a comprobar.Ir a la siguiente nota
Freddy y Félix deben desaparecer
Efectivamente, en las afueras del gapón había cuatro sujetos armados con ametralladoras. Si se atrevían a tocarle un pelo a Franco, eran hombres muertos, así que desistieron de dispararle.
"Esto es lo que vamos a hacer: ustedes se van a borrar del mapa por 24 horas y no le van a decir nada de esto a Luis Emilio porque si le llegan a decir algo o les vuelvo a ver la cara, no la van a contar", señaló Barraza antes de salir.Ve el capítulo en